Schüttorf. An diesem Wochenende fällt der Startschuss für den Auftakt der neuen Saison in der 2. Bundesliga Nord. Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 sind dabei gleich zweifach gefordert. Am Sonnabend (20 Uhr, Vechtehalle) empfängt das Team von Trainer Stefan Jäger zum Ligastart den VC Bitterfeld-Wolfen. Am Sonntag sind dann um 16 Uhr die Talente vom VC Olympia Berlin in der Vechtehalle zu Gast. „Wir freuen uns, dass es nach der langen Vorbereitung wieder um Punkte geht und wollen unserem Publikum attraktiven Volleyball bieten“, betont Jäger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-mit-neuem-teamgeist-in-sichere-gefilde-207624.html