Empfehlung - FC 09: Mit frischem Wind wieder in das obere Tabellendrittel

Schüttorf Wenn die Volleyballer des FC Schüttorf 09 am Sonntag in der Vechtehalle (16 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den VC Bitterfeld-Wolfen in die neue Saison in der 2. Bundesliga starten, wird nicht nur das Publikum gespannt auf den ersten Auftritt des neu formierten Teams sein. Auch die Schüttorfer Verantwortlichen wissen nach zahlreichen personellen Veränderungen noch nicht 100-prozentig, wo sie stehen. Zumal das neue 09-Team in den Trainingseinheiten und den Vorbereitungsspielen nicht ein einziges Mal in kompletter Besetzung war. Zu Beginn dieser Woche stiegen die beiden Beachvolleyball-Spezialisten Bennet und David Poniewaz als letzte in die Vorbereitung ein. „Wir haben eine tolle Mannschaft, aber das Manko zum Saisonstart ist, dass wir noch nicht eingespielt sind“, sagt Trainer Stefan Jäger, der im Vergleich zur vergangenen Saison, die die Schüttorfer auf einem starken vierten Platz abschlossen, gleich sechs neue Spieler in seinen Reihen begrüßen konnte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-mit-frischem-wind-wieder-in-das-obere-tabellendrittel-250405.html