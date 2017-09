Empfehlung - FC 09: Mit einem Sieg zur Wiesn

his Schüttorf. Die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 wollen den Aufwärtstrend in der Oberliga Nordsee weiter fortsetzen. „Wir haben die große Chance, uns mit einem Heimsieg im oberen Tabellendrittel festzusetzen. Die wollen wir unbedingt nutzen“, betont Trainer Alfred Korthaneberg vor dem Heimspiel am Sonnabend (15.30 Uhr, Jahnhalle) gegen den ATSV Habenhausen. Die Partie wurde vorverlegt, weil das 09-Team am Abend der „Schüttorfer Wiesn“ einen Besuch abstatten möchte. Auch wenn Korthaneberg das Oktoberfest auslässt, sieht er es als zusätzliche Motivationsstütze: „Wenn sie später unbeschwert feiern wollen, muss vorher ein Sieg her.“ Die bisherige Bilanz von drei Siegen aus den ersten vier Saisonspielen kommt auch für den neuen Schüttorfer Verantwortlichen unerwartet, aber nicht von ungefähr: „Die Mannschaft hat in der Vorbereitung wirklich Vollgas gegeben. Jetzt ernten wir die Früchte dafür, dass wir so fleißig waren.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-mit-einem-sieg-zur-wiesn-209192.html