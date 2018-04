Empfehlung - FC 09: Letztes Auswärtsspiel soll keine Kaffeefahrt werden

Schüttorf. Das letzte Auswärtsspiel der Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga hat es für den FC Schüttorf 09 noch einmal in sich. Für Trainer Stefan Jäger und sein Team geht es am Sonnabend ins rund 450 Kilometer entfernte Bitterfeld. Dort wird um 19 Uhr die Partie gegen den heimstarken VC Bitterfeld-Wolfen angepfiffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-letztes-auswaertsspiel-soll-keine-kaffeefahrt-werden-232448.html