Schüttorf. Zum Saisonabschluss in der 2. Volleyball-Bundesliga empfängt der FC Schüttorf 09 am Samstagabend (19.30 Uhr) in der Vechtehalle den CV Mitteldeutschland. Die Partie gegen die Gäste aus Spergau ist gleich aus mehreren Gründen etwas Besonderes. Mit der Mannschaft von Trainer Mireca Dudas kommt der alte und auch neue Meister der Nord-Staffel der 2. Liga in die Vechtehalle. Außerdem werden mehrere Akteure zum vorerst letzten Mal das 09-Trikot in der 2. Bundesliga tragen: Heinrich Robertus, Patrick Berges und Alexander Sellmayer sind in der kommenden Saison nicht mehr dabei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-letzter-auftritt-fuer-drei-volleyballer-233227.html