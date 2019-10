Empfehlung - FC 09 ist in Lohne auf Wiedergutmachung aus

Schüttorf Auf Wiedergutmachung sind die Fußballer des FC Schüttorf 09 aus. Am Sonntag unterlagen sie dem neuen Landesliga-Tabellenführer Blau-Weiß Lohne nach einer 1:0-Führung noch mit 1:4 – und nur drei Tage später gibt es am Mittwoch um 20 Uhr bei den Lohnern das Wiedersehen im Achtelfinale des Bezirkspokals. „Der Stachel sitzt bei uns noch tief“, sagt 09-Trainer Michael Schmidt und fügt an: „Das ist noch nicht gegessen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-ist-in-lohne-auf-wiedergutmachung-aus-321600.html