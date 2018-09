FC 09 ist auf Wiedergutmachung aus

Die Schüttorfer Zweitliga-Volleyballer erwarten am Sonntag den TV Baden. Nach der überraschenden Niederlage in Warnemünde will der FC 09 in die Erfolgsspur zurückkehren. Für die Gäste ist es nach dem Aufstieg die erste Saison in der 2. Liga.