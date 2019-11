Empfehlung - FC 09 II ist zurück auf der Erfolgsspur

Schüttorf Der FC Schüttorf 09 II ist in der Volleyball-Regionalliga auf die Erfolgsspur zurückgekehrt. Mit einem 3:2 (25:16, 25:21, 17:25, 25:27, 15:10) gegen GfL Hannover nahm das Team von Trainer Henk Goor dem Tabellendritten zwei Zähler ab. Im Vergleich zu den Partien zuvor hatte der Coach wieder mehr personelle Möglichkeiten. So kehrte im Zuspiel Heinrich Robertus zurück und brachte seine Routine ein. Mit Lennart Piepel, Mario Helmich und Patrick Storch standen zudem drei Außenangreifer zur Verfügung. „Das Spiel hat gezeigt, dass wir auch mit einem Team aus der Spitzengruppe mithalten können, wenn wir kompletter sind“, sagte Goor, der nur auf Wassim Toueiti und Lutz Segrefe verzichten musste. In den ersten beiden Sätzen bestimmte Schüttorf klar das Geschehen. „Wir haben Hannover überrascht und von Anfang an viel Druck gemacht“, blickte Goor zurück. Eine Aufschlagserie von Piepel brachte die 09-Reserve zu Beginn mit 4:0 in Front. Ab Satz Nummer drei befreiten sich die Gäste aber und kamen besser ins Spiel. Im vierten Durchgang nutzte die GfL ihren vierten Satzball. Im Tiebreak waren die Schüttorfer aber wieder voll da und legten durch eine Aufschlagserie von Jakob Lammering den Grundstein für den 3:2-Erfolg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-ii-ist-zurueck-auf-der-erfolgsspur-330110.html