Empfehlung - FC 09 II hat wieder mehr personelle Alternativen

Schüttorf In der Volleyball-Regionalliga empfängt der FC Schüttorf 09 II am Sonnabend (19 Uhr) den Aufsteiger VC Osnabrück. Während die Gäste mit zwei Niederlagen in die neue Spielzeit gestartet sind, konnte die 09-Reserve am vergangenen Wochenende mit dem 3:2-Sieg in Vechelde das erste Erfolgserlebnis feiern. Vor heimischem Publikum will Trainer Henk Goor mit seinem Team nachlegen. „Natürlich ist es unser Ziel, gegen Osnabrück zu gewinnen“, betont der Niederländer, der wieder mehr personelle Alternativen hat. Im Mittelblock kehrt Max Köster ins Aufgebot zurück. So kann Philipp Lammering, der in Vechelde in der Mitte aushalf, wieder über die angestammte Diagonalposition angreifen. Beim ersten Saisonsieg probierte Goor aufgrund der engen Personaldecke außerdem eine taktische Umstellung aus. Ab dem dritten Satz stellte er mit Heinrich Robertus und Max Nibbrig zwei Zuspieler auf und ließ sein Team fortan im 4:2-System agieren. Nach dem 0:2-Satzrückstand wendeten die Schüttorfer das Blatt und verließen noch als Gewinner das Feld. „Das hat die Wende gebracht und gezeigt, dass wir auch in der Formation spielen können“, sagt Goor. Die taktische Variabilität soll auch heute vor heimischer Kulisse ein wichtiger Baustein sein(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-ii-hat-wieder-mehr-personelle-alternativen-320972.html