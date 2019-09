Empfehlung - FC 09 II: Gute Mischung für die zweite Regionalliga-Saison

Schüttorf Mit einer Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern geht die zweite Mannschaft des FC Schüttorf 09 in ihre zweite Saison in der Volleyball-Regionalliga. Nachdem die Bundesliga-Reserve in der vergangenen Saison früh den Klassenerhalt perfekt gemacht hat, will das Team auch in der neuen Spielzeit eine gute Rolle spielen. „Wir haben mehrere Spieler, die schon in der ersten Mannschaft gespielt haben“, sagt der neue Trainer Henk Goor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-ii-gute-mischung-fuer-die-zweite-regionalliga-saison-318516.html