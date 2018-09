Empfehlung - FC 09 holt Punkt beim Topfavoriten BW Lohne

Lohne Nach dem 1:0-Coup vor zwei Wochen in Dinklage haben die Landesliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 auswärts das nächste Ausrufezeichen gesetzt: Beim TuS Blau-Weiß Lohne, von vielen Experten als Topfavorit auf die Meisterschaft gehandelt, verdienten sie sich am Sonntagnachmittag dank eines engagierten Auftritts einen Punkt. Steffen Hilberink hatte die 09-Fußballer nach zehn Minuten sogar in Führung geschossen. Der Lohner Ausgleich zum 1:1-Endstand fiel nach einer halben Stunde, als der nur 1,74 Meter große Lars Scholz nach einer Flanke frei zum Kopfball kam.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-holt-punkt-beim-topfavoriten-bw-lohne-248691.html