Empfehlung - FC 09 holt im Tiebreak zwei Punkte

Schüttorf Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 sind auch in ihrem zweiten Saisonspiel in der 2. Bundesliga über die volle Distanz von fünf Sätzen gegangen – und haben erneut als Sieger das Feld verlassen. Sie bezwangen den USC Braunschweig mit 21:25, 25:23, 25:14, 23:25 und 15:8. Die Zuschauer in der Vechtehalle bekamen ein Spiel zu sehen, bei dem sich bei beiden Mannschaften Licht und Schatten abwechselten. „Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, aber natürlich haben wir noch viel Arbeit vor uns“, sagte 09-Coach Henk Goor nach seinem ersten Heimspiel für den FC 09. „Beide Mannschaften haben noch viel Luft nach oben“, bestätigte sein Trainerkollege Markus Weber vom USC. Dennoch bekamen die Zuschauer ein abwechslungsreiches Spiel zu sehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-holt-im-tiebreak-zwei-punkte-321266.html