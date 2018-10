FC 09 hofft auf Pokal-Heimspiel gegen einen Erstligisten

Am Sonntag kämpfen die Schüttorfer Volleyballer im Duell daheim gegen den SV Warnemünde (mit Piotr Adamowicz) um den Einzug in den DVV-Pokal. Doch noch am Sonnabend steht in der Vechtehalle das Zweitliga-Punktspiel gegen den SV Lindow-Gransee an.