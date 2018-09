Empfehlung - FC 09: Heupers und de Boer kehren für einen Tag zurück

Schüttorf Eine Woche vor dem Start in die neue Saison in der 2. Bundesliga präsentieren sich die Volleyballer des FC Schüttorf 09 in der Vorbereitung am Sonnabend das einzige Mal vor heimischem Publikum: Um 11 Uhr beginnt in der Vechtehalle ein Turnier mit vier Mannschaft, die über gehobenes Zweitliga-Niveau verfügen. Neben dem Gastgeber sind die beiden Zweitliga-Konkurrenten Moerser SC und VV Humann Essen dabei, in der zweithöchsten niederländischen Liga spielt Webton Hengelo.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-heupers-und-de-boer-kehren-fuer-einen-tag-zurueck-249229.html