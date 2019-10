FC 09 glänzt in Melle, verliert aber in letzter Sekunde

In der Fußball-Landesliga hat der FC Schüttorf 09 am Sonntag beim SC Melle mit 1:2 (0:1) verloren. Den entscheidenden Gegentreffer kassierten die Obergrafschafter in der Nachspielzeit. „Das hatten wir nicht verdient“, meinte 09-Trainer Rainer Sobiech.