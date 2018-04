Empfehlung - FC 09 gewinnt Volleyball-Krimi in fünf Sätzen

his Bitterfeld-Wolfen. Die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 haben am Sonnabend beim VC Bitterfeld-Wolfen mit 3:2 (25:23, 22:25, 24:26, 26:24, 15:13) gewonnen und kletterten vor dem letzten Spieltag am kommenden Wochenende auf den vierten Tabellenplatz. Am kommenden Sonnabend endet die Saison um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den den neuen Meister CV Mitteldeutschland. Schüttorf hat sogar noch Chancen auf den dritten Platz, kann aber auch noch auf den fünften Rang zurückfallen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-gewinnt-volleyball-krimi-in-fuenf-saetzen-232563.html