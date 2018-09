Empfehlung - FC 09 feiert Arbeitssieg nach einem glänzenden Start

Schüttorf Zwei verschiedene „Halbzeiten“ bekamen die Zuschauer der Zweitliga-Partie zwischen dem FC Schüttorf 09 und dem TV Baden am Sonntag in der Vechtehalle zu sehen. Beim 3:1 (25:18, 25:19, 21:25, 25:19)-Erfolg beherrschten die Gastgeber in den ersten beiden Sätzen klar die Szenerie, mussten am Ende aber froh sein, mit einem Arbeitssieg alle drei Punkte zu behalten. „In der 2. Bundesliga geht es nicht mit halber Kraft, man muss man über das ganze Spiel fokussiert sein“, sagte 09-Trainer Stefan Jäger nach dem Auftritt seiner Mannschaft gegen einen bravourös kämpfenden Aufsteiger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-feiert-arbeitssieg-nach-einem-glaenzenden-start-258433.html