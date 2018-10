Empfehlung - FC 09 erreicht souverän Bezirkspokal-Viertelfinale

Wardenburg Der FC Schüttorf 09 ist im Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokals seiner Favoritenrolle beim VfR Wardenburg gerecht geworden und hat am Mittwoch beim Kreisligisten mit einem 3:0 (0:0)-Sieg die Runde der letzten acht Vereine erreicht. „Wir waren 90 Minuten überlegen“, sagte Trainer Rainer Sobiech, dessen Team allerdings erst in der zweiten Halbzeit die deutlich größeren Spielanteile in Tore von Daniel Befort (53.), Mirco Strohecker (60.) und Marcel Holthaus (77.) ummünzte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-erreicht-souveraen-bezirkspokal-viertelfinale-258952.html