Essen Die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 sind mit einem 3:0 (25:21, 37:35, 25:23)-Sieg bei Humann Essen in die Obergrafschaft zurückgekehrt. Dabei entschied das Team von Trainer Henk Goor auch einen Mammutsatz für sich. Denn es dauerte 40 Minuten, bevor der Gewinner des zweiten Durchgangs feststand. Mit 37:35 hatten die Schüttorfer am Ende die Nase vorn. „Das war ein verrückter Satz. Aber wir sind froh, dass wir mit 3:0 gewonnen haben“, sagte Goor eine Woche nach der unglücklichen 1:3-Niederlage gegen den Spitzenreiter CV Mitteldeutschland. Durch den Erfolg in Essen überflügelte der FC 09 den Moerser SC, der spielfrei war, und kletterte auf den dritten Tabellenplatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-entscheidet-beim-30-in-essen-auch-mammutsatz-fuer-sich-342537.html