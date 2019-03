Empfehlung - FC 09: Duell um Platz drei in der Vechtehalle

Schüttorf Auf den FC Schüttorf 09 wartet in der 2. Volleyball-Bundesliga ein interessantes Restprogramm. Drei Mal dürfen die Obergrafschafter noch vor heimischem Publikum antreten. Lediglich am vorletzten Spieltag steht beim USC Braunschweig eine Auswärtsaufgabe auf dem Programm. Die Heimspiele haben es zudem in sich. Am Sonntag (16 Uhr) empfängt das Team von Trainer Stefan Jäger den Tabellenvierten aus Kiel, anschließend gibt der Spitzenreiter CV Mitteldeutschland seine Visitenkarte in der Vechtehalle ab. Im Saisonfinale kommt es Mitte April dann zum Aufeinandertreffen mit VV Humann Essen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-duell-um-platz-drei-in-der-vechtehalle-285661.html