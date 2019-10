Empfehlung - FC 09 bestreitet zwei Spiele innerhalb von 18 Stunden

Schüttorf Eine Doppelaufgabe im Osten der Republik steht an diesem Wochenende den Volleyballern des FC Schüttorf 09 in der 2. Bundesliga bevor. Am Sonnabend ist Trainer Henk Goor mit seinem Team in Spergau beim amtierenden Zweitligameister CV Mitteldeutschland zu Gast (19 Uhr). Nur 18 Stunden später erfolgt beim VCO Berlin (Sonntag, 13 Uhr) bereits der zweite Anpfiff des Wochenendes. Von der kurzen Regenerationspause wollen sich die Schüttorfer, die heute Abend in der Nähe von Spergau ein Hotel beziehen, aber nicht beeinflussen lassen. „Wir wollen mit zwei Siegen nach Hause fahren", betont Goor, der dabei sogar auf die maximale Ausbeute von sechs Punkten schielt. Bislang hat das 09-Team durch zwei 3:2-Erfolge gegen Baden und Braunschweig vier Zähler auf der Habenseite. In der Tabelle sind die Obergrafschafter damit hinter den Kontrahenten aus Mitteldeutschland (7 Punkte) und Berlin (5 Punkte) zu finden, die aber schon vier beziehungsweise drei Saisonspiele absolviert haben.(...)