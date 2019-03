Empfehlung - FC 09: Bertino Nacar kommt zurück, Gerrit Wilde sagt zu

Schüttorf Vor zwei Jahren wurde Bertino Nacar nach einer letzten starken Bezirksliga-Saison beim FC Schüttorf 09 verabschiedet, seitdem war der Fußballer bei seinem Heimatverein Metallia Metelen als Spielertrainer in der Kreisliga engagiert. Zur neuen Saison will es der mittlerweile 29 Jahre alte Offensivspezialist aber noch mal im höherklassigen Fußball angreifen: Nacar kommt für zunächst ein Jahr zurück in den 09-Sportpark. Außerdem wird der 24 Jahre alte Gerrit Wilde vom Bezirksligisten SV Bad Bentheim nach Schüttorf wechseln. „Wir freuen uns auf zwei erfahrene Fußballer, die uns in der nächsten Spielzeit sehr weiterhelfen können“, sagt Rainer Sobiech, der die 09-Fußballer zusammen mit Michael Schmidt trainiert. Mit Nacar und Wilde sowie den drei A-Jugendlichen Leonard Klümper, Richard Neesen und Janek Draber, die im Sommer in den Kader der ersten Mannschaft aufrücken (die GN berichteten), hat der FC 09 die bereits bekannt gewordenen Abgänge rein zahlenmäßig aufgefangen. „Die Arbeit am Kader läuft aber weiter“, betont Sobiech.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-bertino-nacar-kommt-zurueck-gerrit-wilde-sagt-zu-288950.html