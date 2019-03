Empfehlung - FC 09 bekommt es mit dem Oberliga-Überflieger zu tun

Schüttorf Für die Oberliga-Handballerinnen des FC Schüttorf 09 reißen die Hiobsbotschaften nicht ab. Beim Auswärtsspiel in Habenhausen zog sich Torhüterin Kim Niehoff eine Armverletzung zu und wird voraussichtlich sechs Wochen ausfallen. Auch hinter dem Einsatz von Julia Schwietering steht vor dem Heimspiel am Sonnabend (19 Uhr, Jahnhalle) gegen gegen SFN Vechta ein Fragezeichen. Weil auch Anika Diekmann nicht zur Verfügung steht, ist Trainer Alfred Korthaneberg froh, gegen den Spitzenreiter auf Verstärkung aus der A-Jugend zurückgreifen zu können. Torwart-Talent Pia Hölters wird am Sonnabend im Aufgebot des Oberligisten stehen. Es gibt mit Blick auf die lange Liste an Ausfällen in den vergangenen Wochen aber auch positive Nachrichten: Kristin Willemsen ist gegen Vechta wieder mit an Bord und auch Melanie Moll steht vor einer Rückkehr aufs Feld.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-bekommt-es-mit-dem-oberliga-ueberflieger-zu-tun-284191.html