Empfehlung - FC 09 baut in Melle auf Auswärtsstärke

Schüttorf Für den FC Schüttorf 09 geht es am Freitag beim SC Melle 03 (20 Uhr) um zwei Aspekte: Zum einen will die Mannschaft der Trainer Rainer Sobiech und Michael Schmidt mit einem Sieg ihren Platz in der Spitzengruppe der Fußball-Landesliga festigen; und zum anderen würde ein Erfolg beim Tabellenletzten den Obergrafschaftern für das Heimspiel am Sonntag, 21. Oktober, gegen den Kreisrivalen Vorwärts Nordhorn noch mehr Schwung verleihen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-baut-in-melle-auf-auswaertsstaerke-260284.html