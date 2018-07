Empfehlung - FC 09: Auftakt mit einem lockeren Trainingsspiel

Schüttorf Am Mittwochabend hatten die Fußballer des FC Schüttorf 09 zum ersten Mal seit ihrer Meisterschaft in der Bezirksliga wieder einen Ball am Fuß. Und schon einen Tag nach dem lockeren Trainingsauftakt steht für Kapitän Eray Bayraktar und Co. das erste Testspiel an: Am Donnerstag um 19.30 Uhr treffen sie im heimischen 09-Sportpark auf den von Bernhold Nünning trainierten VfL Emslage. „Wir haben letztes Jahr gute Erfahrungen damit gemacht, sehr früh ein erstes Spiel anzusetzen, um gleich in den Spielfluss zu kommen“, sagt Trainer Rainer Sobiech, „und außerdem ist es schön, dass wir unseren Zuschauern schon so früh unsere Zugänge präsentieren können.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fc-09-auftakt-mit-einem-lockeren-trainingsspiel-241918.html