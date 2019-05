Fast gerettet: FC 09 holt in Emden ganz wichtigen Punkt

Beim BSV Kickers lagen die Schüttorfer Landesliga-Fußballer zur Pause sogar mit 2:0 vorne, am Ende mussten sie sich aber mit einem gerechten 2:2 zufrieden geben. Sollte Firrel am Sonntag nicht in Melle gewinnen, hat der FC 09 den Klassenerhalt gesichert.