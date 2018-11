Empfehlung - Fast 50 Kinder beim „Kids on Ice Day“ des EC Nordhorn

Nordhorn Viel Trubel herrschte am Sonnabend in der Nordhorner Eissporthalle. Am Vormittag hatte der Eishockey-Club Nordhorn (ECN) zum zweiten Mal zum „Kids on Ice Day“ eingeladen. Dabei übertrafen die Nordhorner mit dem Schnuppertraining, das von den NVB unterstützt wurde, die erfolgreiche Premiere zu Beginn des Jahres. Insgesamt tummelten sich fast 50 Kinder auf der Eisfläche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fast-50-kinder-beim-kids-on-ice-day-des-ec-nordhorn-267334.html