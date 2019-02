Empfehlung - FASS kommt mit einem niederländischen Nationalspieler

Nordhorn Mit drei Heimspielen in Folge starten die Eishockeyspieler des EC Nordhorn in die Meisterschafts-Playoffs. Zum Auftakt ist am Sonnabend um 19 Uhr FASS Berlin zu Gast in der Eissporthalle. Insgesamt vier Mannschaften treten in der Gruppenphase dieser Verzahnungsrunde der Regionalligen Nord und Ost in Hin- und Rückspiel gegeneinander an, der Sieger kämpft gegen den Erstplatzierten der zweiten Gruppe um die Meisterschaft. Während die Nordhorner zwar mit großer Vorfreude, aber ohne konkrete Zielvorgabe in die Saisonverlängerung gehen, soll es beim Konkurrenten aus der Bundeshauptstadt schon die Tabellenspitze sein – oder sogar etwas mehr. Immerhin sehen sie sich selbst als „Mitfavorit um den ersten Platz in der Gruppe, aber auch um den Gewinn der Nord/Ost-Runde“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fass-kommt-mit-einem-niederlaendischen-nationalspieler-281938.html