Empfehlung - Faruk Karakus in Hannover für „Danke Schiri“-Aktion geehrt

Hannover Die Ehrung der Bezirkssieger der „Danke Schiri“-Aktion des DFB fand am vergangenen Wochenende statt. Bei der „Dekra“ in der Landeshauptstadt Hannover wurde mit Faruk Karakus von Sparta Nordhorn auch ein Grafschafter in der Kategorie U50 ausgezeichnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/faruk-karakus-in-hannover-fuer-danke-schiri-aktion-geehrt-346575.html