Empfehlung - Fans tragen SV Wietmarschen trotz Negativserie

Münster Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen haben am Sonnabend beim SV Blau-Weiß Aasee eine weitere Niederlage eingesteckt. Aber trotz des 7:25, 18:25 und 18:25 wird das Team von Trainer Matthias Haarmann das Drittliga-Duell in guter Erinnerung behalten. Denn auch wenn die Wietmarscherinnen nie für einen Satzgewinn in Frage kamen, wurden sie auf der Tribüne doch lautstark von einer Fan-Kolonie unterstützt, die sich im Bus auf den Weg gemacht hatte. Eine Tatsache, die auch am Team, das mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz rangiert, nicht spurlos vorbei ging. „Wenn man oben steht und gewinnt, ist es leicht zu sagen, dass man die besten Fans hat. Aber es ist nicht selbstverständlich, einen Bus zum Auswärtsspiel voll zu bekommen, wenn gerade mal ein gewonnener Satz auf dem Konto steht“, sagt Kapitänin Katrin Lammers und betont: „So eine Unterstützung und so viel Zusammenhalt machen uns stolz.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fans-tragen-sv-wietmarschen-trotz-negativserie-342548.html