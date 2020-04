/ Lesedauer: ca. 2min Fanclub sammelt Spenden für die HSG

Der Fanclub der HSG Nordhorn-Lingen „Rote Wand“ hat sich was einfallen lassen, um die Spieler ihres Vereins zu unterstützten, denn die befinden sich momentan in Kurzarbeit. Jetzt bietet der Fanclub virtuelle Tickets an, die Spenden gehen an die HSG.