Empfehlung - Fairplay-Urkunde für Vorwärts-Jugendkicker Arne Wolts

Nordhorn Jugendfußballer Arne Wolts ist für sein besonders faires Verhalten auf dem Platz ausgezeichnet worden. Der A-Jugendliche des SV Vorwärts Nordhorn hatte im Spiel der vergangenen Saison bei Alemannia Salzbergen (3:0) nach einem Torerfolg seiner Mannschaft gegenüber dem Schiedsrichter zugegeben, dass der Ball zuvor im Toraus gewesen sei. In der 84. Spielminute dieses Bezirksligaspiels hätte das dritte Tor für die Nordhorner die vermeintliche Entscheidung bedeutet. Schiedsrichter Arne Nibbrig gab zunächst den Treffer, obwohl die Salzbergener protestierten. Ohne Nachfrage ist Wolts dann zum Schiedsrichter gegangen und hat diesem gegenüber bestätigt, dass der Ball in der Luft tatsächlich die Torlinie überschritten hatte. Kreisjugendobmann Erik Vogel zeichnete Wolts für dessen besonders faires Verhalten im Rahmen der Aktion „Fair ist mehr“ des DFB aus. Auch der Vorwärts-Vorsitzende Gerhard Snieders, freute sich über die Ehrung: „Ich gucke auch immer in die Fairness-Tabellen, wo wir stehen. Es ist immer wichtig, fair zu bleiben“, ist sich Snieders sicher.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fairplay-urkunde-fuer-vorwaerts-jugendkicker-arne-wolts-334382.html