Barsinghausen „Die fairste Mannschaft Niedersachsens zu ehren, macht einfach Spaß. Leider dringt das Rüpelhafte – auch in der Sprache – heute viel zu häufig in den Vordergrund, wie etwa bei den Trumps oder Johnsons dieser Tage. Sie aber symbolisieren, dass es auch Fair Play gibt.“ – Frank Müller, Mitglied des Vorstandes der VGH, bescheinigte den Fußballern des SV Bad Bentheim II, ein „Ausrufezeichen“ gesetzt zu haben. In der Tat: Die Mannschaft der Trainer Dennis Fischer und Dirk Küpers hatte in der Spielzeit 2018/19 unter 957 Teams souverän Deutschlands größten Fairnesswettbewerb, den VGH-Fairness-Cup, gewonnen und wurde dafür am Freitag in Barsinghausen im Sporthotel Fuchsbachtal vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) und Wettbewerbssponsor VGH geehrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fairplay-im-fussball-in-niedersachsen-auf-dem-vormarsch-323627.html