Bad Bentheim Die Grafschaft Bentheim ist eine Sporthochburg, behauptet der Grafschafter gerne. Und der Sport macht den Landkreis über seine Grenzen hinaus bekannt. Einen besonderen Beleg liefern die Kreisliga-Fußballer des SV Bad Bentheim. Denn der SVB II hat es wirklich geschafft und den größten Fairnesswettbewerb Deutschlands gewonnen: den niedersächsischen VGH-Fairness-Cup. In den vergangenen Jahren in Sachen Fairness immer vorne mit dabei gewesen, gelang der Truppe von Dennis Fischer und Dirk Küpers nun ein echter Coup. „Ich bin unheimlich stolz auf die Truppe. Die Auszeichnung hat sie sich redlich verdient, weil wir konsequent nach dem Prinzip ‚Fair geht vor‘ handeln“, sagt Spielertrainer Dennis Fischer. Mit nur 16 Gelben Karten in 28 Partien und einem Quotienten von 0,57 – dem siebtbesten Wert in der 27-jährigen Geschichte des Wettbewerbs – sicherten sich die Burgstädter nicht nur den Sieg in der Grafschaft, sondern in ganz Niedersachsen. Damit kommt nach 1998, als die SpVgg. Brandlecht-Hestrup vorne lag, zum zweiten Mal ein Sieger aus der Grafschaft. Auf Rang zwei folgt Bezirksligist FC Sulingen mit einem Wert von 0,67 (20 Gelbe Karten in 30 Partien), Dritter wurde Landesligist TV Stuhr (0,73); beide Teams stammen aus dem Kreis Diepholz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fair-geht-vor-spielt-fuer-svb-zweite-eine-besondere-rolle-309880.html