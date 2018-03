Empfehlung - Fahnenträgerin bei Paralympics: Schaffelhuber oder Eskau?

dpaPyeongchang. Mit ziemlicher Sicherheit wird es eine Frau werden, denn die Favoritinnen heißen Anna Schaffelhuber und Andrea Eskau. Die 25 Jahre alte Schaffelhuber (Bayerbach) war mit fünf Goldmedaillen bei fünf Starts in den alpinen Wettbewerben bei den vorherigen Spielen in Sotschi 2014 der große Star. Sie ist Deutschlands aktuelle Behindertensportlerin des Jahres und erhielt diese Auszeichnung 2017 bereits zum fünften Mal. Schaffelhuber war zwar schon einmal Fahnenträgerin, 2010 in Vancouver allerdings bei der Schlussfeier als damals 17-Jährige.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fahnentraegerin-bei-paralympics-schaffelhuber-oder-eskau-228111.html