Verden Bevor die Landesmeisterschaft im Langschach (die GN berichteten) stattfindet, wurde am vergangenen Mittwoch noch die niedersächsische Schnellschachmeisterschaft ausgespielt. In Verden versammelten sich 116 Schachfreunde, um den Titel und zwei Qualifikationsplätze zu den deutschen Schnellschachmeisterschaften auszuspielen. Die Bedenkzeit beträgt bei dem Wettkampf lediglich zehn Minuten plus fünf Sekunden pro gespielten Zug. Nach sieben gespielten Runden nach dem Schweizer System, was bedeutet, dass immer Spieler gegeneinander antreten, die gleich viele Punkte haben, stand Fabian Stotyn vom SK Nordhorn-Blanke mit sechs Siegen und nur einer unnötigen Niederlage gegen den neuen Landesschnellschachmeister Dr. Torben Schulze (Hannover 96) aufgrund der schlechteren Zweitwertung gegenüber Tobias Vöge (Lister Turm Hannover) auf einem sehr starken dritten Rang. Der Nordhorner Candidate Master ließ damit auch den Internationalen Meister Ilja Schneider (Schachfreunde Berlin) hinter sich, der als Favorit ins Turnier gegangen war. Besonders stark von Stotyn war der Sieg in der Abschlussrunde gegen Fidemeister Matthias Tonndorf (Hamelner SV). Desweiteren nahmen vom SK Nordhorn-Blanke noch Jarno Scheffner (4 Punkte/Platz 50), Niklas Brinkers (3,5/51), Jonathan Rudi (3,5/52) und Lars ter Stal (2,5/88) an der Meisterschaft teil. Die offiziellen Wettbewerbe werden noch bis Sonntagnachmittag in Verden ausgetragen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fabian-stotyn-verpasst-schnellschach-dm-nur-knapp-274550.html