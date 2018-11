Fabian Stotyn ist der Favorit beim Schachfestival

Die 32. Auflage des Turniers wird von Freitag bis Sonntag in der Mensa des Gymnasiums Nordhorn ausgetragen. Fabian Stotyn ist in der A-Gruppe an Position eins gesetzt. Der Lokalmatador würde gerne seinen zweiten Turniersieg nach 2015 feiern.