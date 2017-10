Empfehlung - Fabian Stotyn gewinnt Internationales Schachturnier

gn Nordhorn Fabian Stotyn vom SK Nordhorn-Blanke gelang in Bad Harzburg der bisher größte Einzelerfolg seiner Schachkarriere. Der Candidate Master (CM) setzte sich beim sehr stark besetzten Turnier mit sieben Punkten aus acht Runden durch. Dabei mogelte er sich durch die ersten vier Runden, in denen er stets Favorit war, aber insbesondere mit Schwarz kurz vor Niederlagen stand, und stand zusammen mit dem russischen Großmeister Mikail Ivanov mit jeweils vier Punkten an der Tabellenspitze. Somit ging Stotyn mit den schwarzen Steinen als Außenseiter in das Spiel. Doch es gab für Ivanov einfach kein Durchkommen. Nahezu die kompletten fünf Stunden Maximalspielzeit wurden ausgeschöpft, als Stotyn sich aus seiner passiven Stellung befreien und am Ende wegen Zeitüberschreitung seines Gegners gewinnen konnte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fabian-stotyn-gewinnt-internationales-schachturnier-211278.html