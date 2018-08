Faber-Cup: Beckmann/Wolterink besiegen Vorwärts-Mixed

Das Duo des TC Rot-Gelb Bad Bentheim/Gildehaus gewann erstmals das 100er-Tennisturnier auf der Tennisanlage am Immenweg. Die Vorwärts-Spieler Witteveen/Tecker siegte in der B-Konkurrenz. Die 19. Auflage wird im nächsten Jahr am Pfingstsonntag ausgetragen.