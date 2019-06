Empfehlung - F1-Team des FC 09 siegt beim „Ballfreunde“-Turnier

Schüttorf Der Sportpark des FC Schüttorf 09 stand am vergangenen Wochenende ganz im Zeichen des Fußballturniers um den „Ballfreunde-Deutschlandcup“. Fast 2000 Jugendfußballer aus Deutschland und den Niederlanden spielten in fünf Altersklassen von der U9 bis U15 um eine gute Platzierung. Dabei zeigte auch der Nachwuchs des Gastgebers vom FC 09 und der JSG Obergrafschaft sein Können. Allen voran die jüngsten Kicker. Denn die F1 des FC 09 sicherte sich in ihrer Altersklasse den Turniersieg und wurde dafür mit einer Einladung zum Finalturnier des „Deutschlandcups“ belohnt. Ende Juni spielen die 09-Kicker in Göttingen gegen die Sieger der anderen Regionalturniere, die in den verschiedenen Bundesländern über die Bühne gingen, um den Gesamtsieg. Ein besonders spannendes Duell hatte sich der 09-Nachwuchs dabei im Viertelfinale mit den Talenten des SV Bad Bentheim (1:0) geliefert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/f1-team-des-fc-09-siegt-beim-ballfreunde-turnier-303357.html