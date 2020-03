/ Lesedauer: ca. 2min Ex-Schüttorfer wird Sportlicher Leiter beim USC Münster

Der langjährige Volleyball-Nationalspieler Ralph Bergmann war von 2011 bis 2013 als Trainer beim FC Schüttorf 09 tätig und führte die Volleyballer in dieser Zeit zurück in die 2. Bundesliga. In Münster übernimmt er die Aufgaben von Axel Büring.