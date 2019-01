Empfehlung - Ex-Ferrari-Teamkollege Massa über Schumacher: „Lehrmeister“

dpaMünchen „Er war mein Lehrmeister, mein Lehrer“, sagte Massa der Deutschen Presse-Agentur vor dem 50. Geburtstag Schumachers am Donnerstag. Der Brasilianer wurde 2003 Testfahrer bei Ferrari und war dann 2006 in Schumachers letztem Jahr bei der Scuderia sein Teamkollege. Der mittlerweile aus der Formel 1 zurückgetretene Massa bezeichnete die Zeit an der Seite des siebenmaligen Weltmeisters als „großartige Erfahrung“. Schumacher sei ein „kompletter Fahrer“ gewesen, von dem er sich habe viel abschauen können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ex-ferrari-teamkollege-massa-ueber-schumacher-lehrmeister-274336.html