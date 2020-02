Empfehlung - Eventuell reicht es sogar bei Prakapenia für einen Einsatz

Nordhorn Der Spielplan in der Handball-Bundesliga hat bisweilen kuriose Züge: Das Heimspiel der HSG Nordhorn-Lingen am Donnerstag um 19 Uhr gegen Frisch Auf Göppingen ist das zweite von insgesamt sieben Punktspielen bis Mitte April, die der Aufsteiger an einem Donnerstag bzw. einmal sogar an einem Dienstag bestreitet. Ebenfalls ungewöhnlich: Gegen die Mannschaft aus dem Süden Deutschlands hatten die HSG-Handballer erst vor zwei Monaten gespielt. „Das ist noch nicht so lange her“, wundert sich auch HSG-Coach Geir Sveinsson. So aber ist die Erinnerung noch frisch an das Duell, in dem die HSG ebenbürtig war, bis zuletzt auf eine Überraschung hoffen durfte – und am Ende doch mit leeren Händen da stand.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eventuell-reicht-es-sogar-bei-prakapenia-fuer-einen-einsatz-344796.html