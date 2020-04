/ Lesedauer: ca. 2min „Europa-Tournee“ führt Laura Dijkema jetzt nach Russland

In der Saison 2007/08 spielte Laura Dijkema für den SCU Emlichheim in der 2. Liga, seitdem hat sich die niederländische Volleyballerin zu eine der besten Zuspielerinnen der Welt entwickelt. In der neuen Saison läuft die 30-Jährige für Lok Kaliningrad auf.