Etwas verspätet: Niedersächsische Sportmedaille für Grönefeld

Hannover Die aus Nordhorn stammende Profi-Tennisspielerin Anna-Lena Grönefeld ist mit der höchsten sportlichen Auszeichnung des Landes Niedersachsen geehrt worden: Innenminister Boris Pistorius überreichte ihr am Montag in Hannover die Niedersächsische Sportmedaille. Damit würdigte das Land die „langjährigen, herausragenden sportlichen Leistungen im Tennis bei vielen internationalen Turnieren“. Ab dem kommenden Montag steht für Grönefeld und ihre niederländische Partnerin Demi Schuurs der krönende Abschluss einer sehr erfolgreichen Saison an: Im chinesischen Shenzhen nehmen die beiden, die zu den acht besten Doppeln des Jahres 2019 zählen, am prestigeträchtigen Finalturnier des WTA-Championsrace teil.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/etwas-verspaetet-niedersaechsische-sportmedaille-fuer-groenefeld-325361.html