Essen schmeckt dem FC Schüttorf 09 nicht

Schüttorf Eine schwache Leistung hat den Landesliga-Fußballern des FC Schüttorf 09 am Sonntag eine Niederlage eingebrockt: Mit 0:3 (0:1) unterlagen die Obergrafschafter dem BV Essen und halfen den Gästen, die Abstiegsränge zu verlassen. Gleichzeitig rücken die sechs Plätze, die am Saisonende den Abstieg in die Bezirksliga bedeuten, für die Schüttorfer nach der vierten Pleite in den vergangenen fünf Partien wieder bedrohlich näher. An der Tatsache, dass sein Team leer ausging, konnte 09-Trainer Rainer Sobiech nichts aussetzen: „Wir haben verdient verloren, weil Essen wenig machen musste und wir uns zu viele Fehler geleistet haben“, befand er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/essen-schmeckt-dem-fc-schuettorf-09-nicht-326096.html