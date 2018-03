Empfehlung - Eskau deutsche Fahnenträgerin bei Eröffnung der Paralympics

dpaPyeongchang. Der Deutsche Behindertensportverband benannte die 46 Jahre alte Biathletin und Langläuferin als Fahnenträgerin. Die für Magdeburg startende Diplom-Psychologin, die beim Bundesinstitut für Sportwissenschaften in Bonn arbeitet, nimmt bereits zum sechsten Mal an Paralympics teil und hat schon sechs Mal Gold gewonnen. Sie startet auch mit dem Handbike und ist die einzige Starterin in Pyeongchang, die sowohl im Sommer als auch im Winter schon Gold gewann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/eskau-deutschefahnentraegerin-bei-eroeffnung-der-paralympics-228260.html