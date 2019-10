Empfehlung - Es ist geschafft: HSG schnappt sich mit 33:30 ersten Sieg

Lingen Der Bann ist gebrochen: Nach einem Start mit sieben Niederlagen hat die HSG Nordhorn-Lingen den ersten Sieg dieser Saison in der Handball-Bundesliga eingefahren. Der Aufsteiger feierte am Sonnabend in der Emsland-Arena in Lingen einen umjubelten 33:30 (16:12)-Triumph gegen den SC DHfK Leipzig. Garanten des Erfolgs waren ein gut aufgelegter Torhüter Bart Ravensbergen, der 16 Bälle abwehrte. Doch der Niederländer hatte auch gute Unterstützung seiner Vorderleute in der 6:0-Abwehr. Als Torschützen ragten Robert Weber (10/1) sowie Georg Pöhle (6) und Pavel Mickal (6/1) heraus. Bei Leipzig trafen Lukas Krzikalla (7/5) und Franz Semper (6) am besten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/es-ist-geschafft-hsg-schnappt-sich-mit-3330-ersten-sieg-322333.html