Es geht immer weiter: HSG feiert in Nordhorn und Lingen

Die Aufstiegsmannschaft der HSG Nordhorn-Lingen trug sich am Sonntag in beiden Städten in die „Goldenen Bücher“ ein, draußen warteten jeweils hunderte jubelnde Anhänger. Heiner Bültmann fand die treffendsten Worte: „Es ist einfach eine geile Mannschaft.“