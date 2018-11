Empfehlung - Erstligist aus Lüneburg lässt beim FC 09 nichts anbrennen

Schüttorf Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 haben der SVG Lüneburg am Sonnabendabend phasenweise gut Paroli geboten, kamen für eine Pokalsensation aber nicht in Frage. Mit einem glatten 3:0 (25:19, 25:19, 25:15) behielt das Erstligateam die Oberhand und zog souverän ins Viertelfinale des DVV-Pokals ein. „Zwischen der ersten und der zweiten Liga liegen Welten. Das hat man auch heute wieder gesehen“, sagte Trainer Stefan Jäger, der mit der Leistung seiner Mannschaft vor rund 500 Zuschauern in der Vechtehalle aber zufrieden war. Vor allem in der Anfangsphase zeigten die Gastgeber mit einem leidenschaftlichen Auftritt. Beim 6:5 und 7:6 lag der Außenseiter noch in Front. Anschließend übernahm aber die Mannschaft des früheren Nationalspielers Stefan Hübner aber mehr und mehr die Kontrolle und spielte seine Überlegenheit am Netz aus. Mit 25:19 ging Satz Nummer eins an den Erstligisten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/erstligist-aus-lueneburg-laesst-beim-fc-09-nichts-anbrennen-264310.html